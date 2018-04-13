МВД изъяло в Тбилиси большое количество незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов

13.04.2018 23:01 Министерство внутренних дел Грузии изъяло в Тбилиси большое количество незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов, - об этом на сегодняшнем брифинге сообщил директор информационно- аналитического департамента МВД Кахабер Кемоклидзе.



По его словам, сотрудники департамента центральной криминальной полиции задержали в Тбилиси два лица. П.М. 1974 года рождения обвиняется в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, что предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 9 лет. Г.Б. 1977 года рождения задержан по обвинению в противоправном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, что предусматривает лишение свободы сроком до 4 лет.



«Следствием установлено, что П.М. 13 апреля текущего года незаконно продал за 7000 долларов США 2 пистолета моделей «Глок 17» и «Глок 19». Также установлено, что он систематически незаконно реализовывал оружие. Полиция в качестве вещественных доказательств изъяла в принадлежащем П.М. оружейном магазине 2 автомата системы Калашникова модели «G-47» без соответствующей документации, пистолет системы Макарова и винтовку системы карабин.



При личном обыске и обыске жилой квартиры и подвала сопровождавшего его друга – Г.Б. изъято: пистолет системы «Глок 34», пистолет системы Макарова с глушителем и 8 патронами, т.н. револьвер с барабаном, оружие различных моделей и систем, патроны, а также несколько единиц огнестрельного оружия в разобранном состоянии.



С целью установки точного количества и годности изъятого оружия и боеприпасов назначены различные виды экспертизы.



Следствие ведется по факту противоправного приобретения, хранения и сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, по 2-й и 4-й частям статьи 236 УК Грузии», - отметил Кемоклидзе.















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