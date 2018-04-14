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Двое граждан Турции задержаны в Грузии за незаконное пересечение границы


14.04.2018   14:20
Гражданин Турции был задержан сотрудниками пограничной полиции МВД Грузии по обвинению в незаконном пересечении государственной границы, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны. Задержание было произведено на территории аджарского высокогорного села Мурманети в муниципалитете Хелвачаури, который граничит с Турцией.

По информации следствия, обвиняемый незаконно пересек государственную границу Грузии, в обход контрольно-пропускного пункта. Задержанному гражданину Турции были предъявлены обвинения по статье «незаконное пересечение государственной границы Грузии», которая предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Еще один такой факт был выявлен пограничниками на охраняемом участке сектора «Сарпи» на грузино-турецкой границе. По обвинению в попытке пересечения грузинской границы там также задержали гражданина Турции. Обвиняемый пытался попасть на территорию Турцию в обход контрольно-пропускного пункта. Задержанному предъявлены обвинения по статье «попытка незаконного пересечения государственной границы Грузии».






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