НАТО срочно собирается на заседание по Сирии

14.04.2018 15:27 Североатлантический альянс в субботу проведет экстренное заседание в связи с нанесением США, Великобританией и Францией ударов по объектам химического оружия на территории Сирии. Об этом Укринформу сообщили в штаб-квартире Альянса.



"Североатлантический совет проведет встречу на уровне послов сегодня во второй половине дня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Цель встречи - получить уведомления со стороны Франции, Великобритании и Соединенных Штатов о последних событиях в Сирии", - заявили в Альянсе.



Как сообщал Укринформ, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал нанесение ударов Соединенными Штатами, Францией и Великобританией по объектам в Сирии, где производится и хранится химическое оружие.















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