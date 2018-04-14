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Президент США прокомментировал результат ударов по Сирии
14.04.2018 16:53
Президент США Дональд Трамп прокомментировал в твиттере результаты ночного удара по Сирии:
"Прекрасно исполненный ночной удар. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и силу их доблестных Войск. Лучших результатов и быть не могло. Миссия Выполнена!".
"Очень горд нашим великим армией, которое скоро, после того, как будут потрачены одобренные миллиарды долларов, станет лучшим из всех, которые когда-либо были у нашей Страны. Никто и ничто даже не сможет даже приблизиться!" – написал Трамп
Силы США, Великобритании и Франции в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли ракетно-бомбовый удар по пригородам Дамаска и Хомса – по объектам, имеющим отношение к созданию и хранению химоружия, сообщили в Пентагоне.
Россия назвала произошедшее актом агрессии и осудила атаку. По инициативе Москвы 14 апреля соберется на экстренное заседание совет безопасности ООН.
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