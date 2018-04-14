США и их союзники успешно поразили каждую цель в Сирии - представитель Пентагона

14.04.2018 17:41 Представитель Пентагона Дана Уайт в субботу заявила, что США, Франции и Британии удалось успешно поразить все необходимые цели в Сирии во время нанесения ракетных ударов.



"Мы смогли успешно поразить каждую цель (во время нанесения ударов в ночь на субботу по Сирии - ИФ)", - сказала Д.Уайт журналистам на брифинге.



"Применение химоружия где бы то ни было в мире является вопиющим нарушением международного права, и США не оставят это без ответа", - подчеркнула она.



При этом Д.Уайт добавила, что США и их союзники нанесли удары по Сирии с целью уменьшения возможности Дамаска использовать химическое оружие в будущем.



В свою очередь, представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что проведение военной операции в Сирии не означает изменения внешней политики Вашингтона.



"Эта операция не представляет собой изменений в политике США. Мы не хотели бы конфликта в Сирии, но не можем допустить подобных вопиющих нарушений норм международного права", - сказал представитель, описав осуществленные по Сирии удары как "точные, решительные и эффективные".



Самолеты и корабли вооруженных сил США совместно с ВВС Великобритании и Франции под утро субботы нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.















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