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США готовы повторить ракетный удар в случае, если Асад вновь использует химическое оружие


14.04.2018   20:53
«Если Асад еще раз применит химическое оружие, США готовы к повторению ракетного удара», — заявила постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

В эти минуты на заседании Совбеза ООН рассматривают вопрос Сирии.

Как заявила Хейли, осуществленный США, Великобританией и Францией авиаудар по Сирии не был местью и был направлен на защиту мирного населения Сирии.

«США использовали все дипломатические пути и не один раз. Россия шесть раз накладывала вето на резолюцию в Совете Безопасности ООН о запрете химического оружия. В свое время Россия пообещала, что обеспечит уничтожение химического оружия в Сирии, но этого не случилось. Пока Россия была занята наложением вето на резолюцию, Башар Асад использовал против своего населения химическое оружие. Этот вид оружия представляет опасность для всех нас. Мы не дадим России права нарушать все международные соглашения», — заявила Никки Хейли.

По её словам, осуществленный ракетный удар по сирийским объектам был открытым посылом, что США не позволят Асаду применять химическое оружие.






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