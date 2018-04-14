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Столтенберг: НАТО полностью поддержала удары по Сирии
14.04.2018 21:42
Страны - члены НАТО выразили полную поддержку ракетным ударам США, Великобритании и Франции по Сирии, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного заседания Совета Североатлантического альянса.
"Все члены альянса выразили поддержку ударам по Сирии", - сказал он.
Альянс поддерживает усилия ООН по достижению мира в Сирии и призывает РФ обеспечить участие Дамаска в Женевском процессе, заявил Столтенберг.
НАТО потребовала от РФ, Сирии и Ирана полного гуманитарного доступа в Сирию, заявил Столтенберг.
Удар по Сирии ослабил потенциал Дамаска в применении химоружия, сообщил генсек.
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