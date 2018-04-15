Грузинские миротворцы проводят инструктаж афганских военных

15.04.2018 12:30 Инструкторы 31-го батальона третьей пехотной бригады ВС Грузии, участвующие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) в Афганистане, занимаются подготовкой афганских военных, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.



Подготовка проходит на территории авиационной базы Баграма. Грузинские военные обучают своих афганских коллег моторизированному патрулированию, военной топографии, связи, а также проводят огневую и тактическую подготовку.



«Мы получаем очень большие знания и опыт от грузинских военных. Сегодняшние учения для наших подразделений очень полезны, так как учебные вопросы очень помогают в патрулировании района операций. Я хочу сказать большое спасибо за оказанную поддержку грузинским инструкторам, а также батальону в целом», — сказал заместитель ротной роты «Браво» четвертого батальона первой бригады первой дивизии Национальной армии Афганистана, старший лейтенант Шарифулла.



Указанный грузинский батальон участвует в миссии «Решительная поддержка» вместе с морскими пехотинцами США. Военные дислоцированы на авиационной базе Баграма в провинции Парван. Они обеспечивают безопасность и контроль над районом операции.



Миссия НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support), которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют 872 военных.















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