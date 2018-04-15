Грузинский офицер не пострадал во время нападения в Мали - Минобороны

15.04.2018 19:22 Офицер ВС Грузии, участвующий в миротворческой миссии в Мали, не пострадал во время вооруженного нападения в малийском городе Тимбукту, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе министерства обороны.



По информации СМИ, боевики, переодетые в миротворцев, вечером 14 апреля напали на базы ООН и французского контингента, которые расположены в недалеко от аэропорта города Тимбукту, на севере центральной части Мали. Нападавшие взорвали автомобиль, начиненный взрывчаткой, а также обстреляли миротворцев ракетами. В результате нападения один миротворец погиб, еще более десяти были ранены.



«Мы представлены одним военным. Это (нападение – ред.) произошло очень далеко от места, где находится наш военный», — сказал сотрудник пресс-службы Минобороны Грузии.

Миротворческая миссия в Мали под эгидой ЕС (EUTM MALI) работает с 2013 года. Цель миссии — обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.



Изначально мандат миссии был рассчитан на два года, однако позже Европейский Совет принял решение о продлении ее срока. Таким образом, миротворческая миссия рассчитана до 18 мая 2018 года.



ВС Грузии в миротворческой миссии в Мали представлены одним связным офицером с января 2016 года. Основная сфера его деятельности – это сотрудничество с проводимыми в Мали миссиями, международными и неправительственными организациями, обмен информацией, координация и осуществление вопросов военного и гражданского сотрудничества (CIMIC). Грузинский офицер останется в Мали до завершения миссии.















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