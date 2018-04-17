Следственная служба Минфина Грузии задержала руководителей пяти компаний

17.04.2018 13:02 Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии выявили в городе Тбилиси, регионах Кахетии, Мцхета и Аджарии пять фактов изготовления – сбыта поддельных налоговых документов и задержали руководителей пяти компаний.



По информации службы, следствием установлено, что обвиняемые лица с целью получения незаконной выгоды, изготавливали и сбывали налоговую документацию. В частности, они изготовили и сбыли поддельные счет-фактуры и товарные накладные, согласно которым, якобы были реализованы товары различных наименований – строительные и древесные материалы, а также продукция хозяйственного назначения.

Суммарная стоимость выписанных фиктивно, без реальной поставки, поддельных налоговых документов составляет около 300 000 лари.



Следствие ведется в соответствии с первой частью статьи 210 УК Грузии, предусматривающей в качестве наказания лишение свободы сроком от 2 до 4 лет.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

