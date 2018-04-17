Гахария: Без безопасности экономическое развитие не может быть быстрым и устойчивым

17.04.2018 14:20 Без безопасности никакое экономическое развитие не может быть быстрым, и что самое главное, устойчивым, — об этом министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил в гостинице «Radisson», где проходит встреча министров с бизнесменами.



Как отметил Георгий Гахария, очень важные секторы экономики, такие как туризм и транзит, напрямую связаны с темами безопасности.



«Без безопасности никакое экономическое развитие не может быть быстрым, и что самое главное, устойчивым. Мы все хорошо понимаем это. Особенно понимаем, что живем в регионе, который стоит перед довольно острыми вызовами, и мы работаем. Мы также хорошо понимаем, что очень важные секторы экономики, такие как туризм и транзит, напрямую связаны с темами безопасности, в том числе и энергетика», — заявил Георгий Гахария и выразил надежду, что сотрудничество принесет интересные результаты.



Как отметил Георгий Гахария, на сегодняшней встрече он ознакомит бизнесменов с теми реформами, которые были проведены в МВД.















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