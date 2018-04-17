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Еще 15 украинских военных пройдут реабилитацию в Грузии
17.04.2018 15:50
На реабилитацию в Грузию отправились пятнадцать военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС.
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