Глава МВД Грузии обещает не скрывать статистику преступлений

17.04.2018 20:08 Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария обещает, что его ведомство никогда не будет скрывать статистику преступлений, и все данные всегда будут открытыми и прозрачными. По информации пресс-службы министерства, об этом Гахария заявил на встрече с бизнесменами, которая состоялась 17 апреля.



«Как только я был назначен в министерство, я сразу же пообещал, что статистика будет открытой. Сегодня все могут посмотреть эту статистику. Есть определенные преступления, где отмечается рост, и это было абсолютно ожидаемо. Но есть преступления, которые сокращаются. Однозначно можно сказать, что в части тяжких преступлений мы так или иначе движемся нормально. Это долгосрочная перспектива, и в этом направлении в министерстве проводятся реформы, которые касаются усиления криминальной полиции, следственного компонента, патрульной полиции. Это для нас критически важно», — подчеркнул Гахария.



Заявление министра прозвучало на встрече на фоне участившихся в Грузии в последний период именно тяжких преступлений — убийств, ограблений. Последнее такое громкое убийство произошло четыре дня назад на улице Барнова в Тбилиси, когда отчим зарезал молодую 25-летнюю женщину на глазах у ее малолетних детей. В этот день в Грузии произошло еще два убийства на семейной почве.



Как бы предваряя вопросы, Гахария заявил, что проводимая прежде государством политика нулевой толерантности по отношению к преступникам неоправданно сменилась слишком гуманной политикой.



«Мы очень хорошо понимаем, что та крайне грубая политика нулевой толерантности, которая осуществлялась на протяжении предыдущих лет, в какой-то момент радикально изменилась и в некоторых случаях стала неоправданно гуманной. Сегодня необходимо найти баланс, но это главный вызов, ответ на который одно МВД и правоохранительные структуры дать не смогут. Нужно понимать, что мы должны найти баланс между свободой, либерализмом и правопорядком. Это самый большой вызов, который стоит перед нами. И даже если бы мы этого не хотели, он все равно стал бы темой широкого обсуждения в обществе. Лучше, чтобы этот вопрос обсуждался в адекватных условиях и на платформе, которая принесет результаты», — заявил Гахария.



Министр подчеркнул, что готов выслушать любую критику и ответить на любые вопросы, которые сегодня актуальны для бизнесменов и рядовых граждан.















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