На саммит НАТО будут приглашены все партнеры-участники миссии в Афганистане

18.04.2018 12:39 Все партнеры-участники миссии Альянса будут приглашены на саммит НАТО. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер в интервью с украинскими СМИ.



«Уже известно, что в рамках саммита пройдет в встреча в рамках «Миссии решительной поддержки» (RSM). На этой встрече мы приглашаем исключительно всех партнеров, участвующих в действиях в Афганистане», — заявила Роуз Геттемюллер.



Саммит Североатлантического альянса пройдет в Брюсселе 11-12 июля.



Напомним, что Грузия является самым крупным нечленом-контрибютором миссии НАТО в Афганистане.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

