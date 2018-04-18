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На саммит НАТО будут приглашены все партнеры-участники миссии в Афганистане


18.04.2018   12:39
Все партнеры-участники миссии Альянса будут приглашены на саммит НАТО. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер в интервью с украинскими СМИ.

«Уже известно, что в рамках саммита пройдет в встреча в рамках «Миссии решительной поддержки» (RSM). На этой встрече мы приглашаем исключительно всех партнеров, участвующих в действиях в Афганистане», — заявила Роуз Геттемюллер.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Брюсселе 11-12 июля.

Напомним, что Грузия является самым крупным нечленом-контрибютором миссии НАТО в Афганистане.






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