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СГБ Грузии осуществляет обеспечение технической и программной эффективности систем радиационного контроля на границе


18.04.2018   14:07
«Превенция химических, биологических и ядерных угроз и реагирование на них является важным компонентом государственной безопасности»- заявил глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури во время выступления на пленарном заседании в парламенте с ежегодным отчетом СГБ.

Как отметил Гомелаури, с точки зрения достигнутых успехов в данной сфере, Грузия является одной из ведущих стран в регионе Восточной Европы.

«За отчетный период было проведено два важных форума, где вместе с иностранными партнерами и донорами были рассмотрены существующие вызовы на национальном уровне с точки зрения химической, биологической и ядерной безопасности, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. По данным направлениям СГБ активно сотрудничает с соответствующими ведомствами США, Великобритании и стран ЕС. Особое внимание уделяется борьбе с незаконным оборотом данных материалов и веществ. СГБ осуществляет обеспечение технической и программной эффективности систем радиационного контроля на границе. По данному направлению нашим главным партнером является Департамент энергетики США», — заявил Вахтанг Гомелаури.






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