Во Франции и Греции задержаны четверо грузинских т.н "вора в законе" и 34 члена грузинской криминальной группировки

18.04.2018 14:16

В результате эффективного сотрудничества с Европолом, 16-17 апреля этого года во Франции и Греции успешно проведена спецоперация под названием – „Caucase Normandie“.



Задержаны четверо грузинских т.н «воров в законе»: в греческом городе Салоники — т.н «вор в законе» Лаша Шушанашвили 1961 года рождения по кличке «Лаша Руставский»; во французском городе Монтобан — т.н «вор в законе» Александр Кобаладзе 1974 года рождения, он же Рамаз Гугунишвили по кличке «Сиу». В греческом городе Афины — т.н «воры в законе»: Нодар Шукакидзе (1989 г.р) по кличке «Нодо Глданский» и Мераб Асанидзе (1962 г.р) по кличке «Чикора», — об этом заявили на брифинге в министерстве внутренних дел.



«В результате активного двухлетнего полицейского сотрудничества грузинских, французских и греческих правоохранителей, во время одновременно проведенной спецоперации во Франции и Греции, кроме задержания грузинских «воров в законе», по обвинению сотен фактов воровства, задержаны и другие члены грузинской криминальной группировки.



Во Франции всего задержаны 15 членов транснациональной организованной криминальной группировки, среди которой 14 граждан Грузии и 1 гражданин Армении; в Греции — 23 гражданина Грузии, которые занимались ограблением квартир и магазинов, а также осуществляли хранение — реализацию награбленного и отмывание денег.



Члены грузинской криминальной группы т.н «смотрящие» задержаны во французском городе Кан: Элгуджа Шукакидзе 1988 года рождения, Давид Ходели 1982 года рождения, Паата Ахаладзе 1979 года рождения, которые держали т.н «воровской общак».



Вместе с Элгуджей Шукакидзе и Паатой Ахаладзе задержаны и их супруги — Нана Матиашвили и Нино Иоселиани – 1987 и 1985 г.р, которые также были вовлечены в преступную деятельность группировки.



В о французском городе Ренн правоохранители задержали Левана Гочиашвили 1991 г.р который также держал т.н «воровской общак».



Кроме того, во Франции также задержаны: Каха Абуашвили 1974 г.р, он же «Кабу», Гоча Поцхишвили — 1963 г.р, Бека Ахвледиани 1986 г.р., Вахтанг Ахвледиани 1983 г.р., Лорита Пачкория-Нозадзе – 1962 г.р., Арсен Хачатрян 1969 г.р., Зураб Аджамов 1985 г.р, Карен Арутюнян 1966 г.р, Михаил Очигава 1981 г.р, Алекси Санадзе 1992 г.р, Эльмира Мустафаева 1970 г.р.



На территории Греции были задержаны 23 гражданина Грузии.



К этому времени идет идентификация личности одного из задержанных.



Задержанными являются: Рубен Мхитарян 1989 г.р, Георгий Циклаури 1984 г.р, Гурген Егизарян 1967 г.р., Давид Натобидзе 1976 г.р, Георгий Жлантиашвили 1991 г.р, Ладо Долидзе 1984 г.р, Торнике Папава 1981 г.р, Георгий Кереселидзе 1988 г.р, Заза Гелашвили 1974 г.р, Бидзина Парешишвили 1985 г.р, Леван Цулая 1988 г.р, Вахтанг Андриадзе 1982 г.р.



Михаил Бежуашвили 1989 г.р, Георгий Поладишвили 1989 г.р, Георгий Дамоцев 1984 г.р, Ираклий Габелая 1980 г.р, Отар Бежуашвили 1988 г.р, Теймураз Сетури 1969 г.р, Гиви Имнаишвили 1976 г.р и Вепхвия Пирмисашвили 1971 г.р.



В результате проведенных обысков в рамках следствия, в разных городах были изъяты улики связанные с криминальной деятельностью группировки.



Следсвие ведется по соответствующим статьям Уголовных кодексов Франции и Греции.















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