Гомелаури: При участии СГБ, из незаконного т.н. тюремного заключения были освобождены Георгий Гиунашвили и Георгий Лукава

18.04.2018 14:56 Наша служба является ведущим ведомством со стороны центральных властей во встречах в формате механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM), где постоянно рассматривались все проблемные вопросы и инциденты, — об этом на пленарном заседании парламента заявил глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури, которые представил годовой отчет СГБ.



Как отметил Вахтанг Гомелаури, в повестке дня встречь постоянно стоят вопросы жестоко убитого Гиги Отхозория и Девида Башарули, погибшего при невыясненных обстоятельствах в Цхинвальском регионе.



«Служба государственной безопасности делает все и использует все правовые рычаги, которые есть у нее на руках, чтобы лица, совершившие данное преступление, предстали перед грузинским правосудием. В 2017 году в Гали прошли 10 встреч, а в направлении оккупированного Цхинвальского региона (в селе Энгнети), — 11 встреч. Активно функционировала т.н. «горячая линия». В результате активного участия Службы государственной безопасности и интенсивных переговоров, в 2017 году из незаконного т.н. тюремного заключения был освобожден Георгий Гиунашвили, задержанный в 2016 году, которому грозило лишение свободы сроком на 20 лет. Также, после 6-летнего незаконного заключения из оккупированной Абхазии был освобожден Георгий Лукава, который был осужден на 20 лет. Служба участвует в формате Женевских международных дискуссия, где в рамках первой рабочей группы рассматривается положение с точки зрения безопасность вдоль оккупационной линии и на оккупированных территориях. Мы тесно сотрудничаем с наблюдательской миссией Евросоюза в Грузии и Международным комитетом Красного Креста, а также с представительствами ООН, Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — заявил Гомелаури.



По его словам, СГБ активно сотрудничает с Международным уголовным судом в Гааге, который расследует преступления в ходе Августовской войны 2008 года.















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