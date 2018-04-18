Российская Федерация осуществляет в Сухуми и Цхинвали политику поэтапной аннексии - глава СГБ

18.04.2018 15:02 Гибель Арчила Татунашвили еще раз подтвердила то, как сложна обстановка в оккупированных регионах в плане безопасности, - об этом заявил руководитель Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Вахтанг Гомелаури, выступая с отчетом в парламенте страны.



«Произошедший 22 февраля текущего года в оккупированном Россией Цхинвальском регионе факт, приведший к гибели Арчила Татунашвили и насильственному пленению двух грузинских граждан, еще раз подтвердил то, как сложна обстановка в плане безопасности в этих регионах. Подобные трагедии ясно показывают, что существующая на оккупированных территориях обстановка и частое нарушение фундаментальных прав человека – это именно тот первейший вызов, который определяет повестку дня Службы государственной безопасности.



За годы в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе создалась обстановка, указывающая на то, что Российская Федерация осуществляет в Сухуми и Цхинвали политику поэтапной аннексии. Ясным примером этого является создание в оккупированной Абхазии совместного «Информационно-координационного центра» российского и де-факто МВД. Об этом говорит так же переход отдельных подразделений т.н. вооруженных сил оккупированного Цхинвальского региона в состав Минобороны РФ», - заявил Гомелаури.



По его же словам, в течение прошлого года российские оккупационные силы провели более 100 незаконных военных учений на оккупированных территориях, что вредит не только Грузии, а и в целом обстановке в Южно-Кавказском регионе в плане безопасности.















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