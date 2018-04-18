Нет неприкосновенных лиц, которые вовлечены в коррупционные преступления - Гомелаури

18.04.2018 15:08 Глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури заявил, что СГБ придает особое значение борьбе с коррупцией в государственных и общественных институтах.



Как заявил Гомелаури во время выступления с ежегодным отчетом СГБ в парламенте, антикоррупционная деятельность службы за отчетный период была направлена против должностных преступлений, несоответствие интересов в публичных службах и превенции фактов коррупции, а также на выявление и пресечение фактов нарушений.



На протяжении прошлого года Антикоррупционное агентство СГБ начало расследование по 62-м уголовным делам, уголовному преследованию подверглось 61 лицо по 41 делу. Проведенные за последний период антикоррупционные мероприятия ясно показали, что позиция Службы государственной безопасности в отношении лиц совершивших преступление является достаточно строгой и не существует неприкосновенных лиц, которые вовлечены в коррупционные преступления.















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