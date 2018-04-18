Отношения между НАТО и Грузией сильнее, чем когда-либо прежде - Розария Пуглиси

18.04.2018 15:14 Считаю, что отношения между НАТО и Грузией очень сильные, даже сильнее, чем когда-либо прежде. Со стороны НАТО существует сильная поддержка Грузии по направлению укрепления обороноспособности и утверждению демократических институтов, — об этом глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси заявила по окончанию первой встречи, проводимой в регионах Грузии в рамках дней НАТО.



Пуглиси подчеркнула важность проведения встреч с населением для предоставления людям такой информации, которая не является частью их повседневной жизни.



«Вступление Грузии в НАТО пользуется большой поддержкой населения. Но мы понимаем, что только этого недостаточно. Этот энтузиазм не следует принимать как само собой разумеющееся, и мы не должны обесценивать важность этого факта. Более того, мы должны предоставлять население информацию об осуществленных активностях, и о будущих перспективах этих отношений», — отметила в беседе журналистами глава Союзнического офиса НАТО в Грузии.



Розария Пуглиси подчеркнула важное значение прошлогодних визитов на высшем уровне, отметив, что и в этом году состоятся несколько важных визитов.















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