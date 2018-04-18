МВД уничтожило наркотики на несколько миллионов лари

18.04.2018 19:54 Министерство внутренних дел уничтожило более 400 килограммов наркотических веществ разного типа в соответствии с международным стандартом, — информацию и видеоматериал распространяет МВД.



По данным ведомства, стоимость наркотиков, изъятых в разное время по 800 уголовным делам в виде вещественных доказательств, на т.н. черном рынке составляет более 4 миллионов лари.



В частности уничтожено: 996 граммов кокаина, 288 граммов героина, 1402 таблетки «субутекса», 1317 таблеток, содержащих кодеин, 55 грамм и 173 таблеток метадона, 172 грамма и 77 таблеток «МДМА», а также другие наркотические вещества в крупном размере, психотропные и новые психоактивные вещества.















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