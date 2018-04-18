В 2017 году СГБ пресекла террористические акты в процессе их планирования - Гомелаури

18.04.2018 20:40 По заявлению Вахтанга Гомелаури, с точки зрения угроз, проистекающих из терроризма, 2017 год в определенной доле оказался критическим. Начальник Службы государственной безопасности на пленарном заседании парламента, где представил депутатам отчет СГБ за 2017 год, заявил, что после значительных территориальных потерь боевики террористической организации "Исламское государство" с целью осуществления террористических активностей отправились в разные страны, изменилась также тактика действия организации.



По его же словам, с осуществления широкомасштабных военных операций террористическая организация переключилась на организацию террористических атак.



"Исламское государство" осуществило террористические акты во многих странах мира, в результате чего погибли мирные граждане. В минувшем году в Грузии тоже имели место факты попытки финансирования терроризма, поддержки экстремистских и террористических идей, и радикализации отдельных граждан Грузии. В связи с вышеизложенными, и другого рода активностями Служба государственной безопасности провела установленные законом соответствующие мероприятия, в Контртеррористическом центре возбуждено следствие по шести уголовным делам. В 2017 году Служба государственной безопасности пресекла террористические акты в процессе планировки" - заявил Вахтанг Гомелаури.



По его же словам, служба выявила находящуюся на территории страны международную террористическую группу, и их пособников, граждан Грузии.



"По существующей информации, целью террористической группы являлось устройство терактов на территории Грузии и Турции. Среди ликвидированных лиц был установлен международный террорист Ахмед Чатаев. В ходе спецоперации, проведенной в Тбилиси, погиб сотрудник СГБ Иванэ Голашвили, и были ранены несколько правоохранителей, среди мирных граждан миновали жертв. Служба государственной безопасности провела спецоперацию по задержанию граждан Грузии, находящихся на связи с террористической группой в Тбилиси и селах Ахметского района. На основании судебного предписания были задержаны пять граждан. Один из них позже скончался от ранения, полученного в ходе спецоперации.



Контртеррористические действия, осуществленные Службой государственной безопасности в отношении данной террористической группы, были превентивными, поскольку произошло выявление террористической группы, и пресечение их действий. В целом следует отметить, что Грузия по-прежнему сохраняет статус страны низкой террористической угрозы. За 2017 год в Грузии значительно ослабло влияние террористической организации "Исламское государство". В Грузии все меньше молодых людей интересуется идеологией и т.н. религиозными воззрениями этой организации. На данный процесс повлияли события, развитые в Сирии-Ираке, и проведенные государством соответствующие мероприятия"- заявил Вахтанг Гомелаури.



По его же словам, исходя из непрогнозируемой природы терроризма, практически невозможно полностью искоренить угрозы.



"Развитые в минувшем году события показали, что Служба государственной безопасности может на подготовительном этапе выявить, и пресечь террористические активности, что с учетом существующих сегодня динамичных террористических угроз представляет особую сложность. Служба государственной безопасности активно сотрудничает с международными партнерами в контексте улучшения контртеррористических средств"- заявил Гомелаури.

















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