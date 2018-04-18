Глава СГБ отметил важность роли США в обеспечении безопасности Грузии

18.04.2018 21:21 «Важна роль Соединенных Штатов Америки в обеспечении безопасности Грузии, и развитии возможностей нашей службы» – заявил в ходе представления отчета в парламенте глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури.



По его словам, в деятельности СГБ громадное значение придается углублению сотрудничества со стратегическими партнерами, дружественными странами, и международными организациями.



"Параллельно с координацией со структурами внутренней безопасности служба активно включена в сотрудничество с соответствующими ведомствами стран-партнеров. Следует отметить сотрудничество с соответствующими ведомствами Европы и США. Важна роль Соединенных Штатов Америки в обеспечении безопасности Грузии, и развитии возможностей нашей службы. По инициативе Службы государственной безопасности в течение минувшего года были оформлены 4 международных соглашения, в том числе "Об обмене информации проверки террористов между правительством Грузии и правительством Соединенных Штатов Америки". Систематически идет обмен информации с аккредитованными в Грузии атташе безопасности и дипломатическими представителями разных стран, и повышение квалификации сотрудников службы на организованных ими тренингах и семинарах"- заявил Гомелаури.

















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