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Житель Рустави пытался дать взятку полицейскому


19.04.2018   12:12
Сотрудники МВД и прокуратуры Грузии по обвинению в даче взятки задержали жителя города Рустави. Об этом сообщается на сайте Главной прокуратуры Грузии.

По данным следствия, гражданин планировал украсть металлические трубы, предназначенные для ирригационного канала, который должен пройти по территории Гардабанского района (регион Квемо Картли).

С этой целью он предложил взятку в размере 20 тысяч лари (около 8 тысяч долларов) начальнику отделения Гачиани районного управления Гардабани департамента полиции Квемо Картли. Обвиняемый был задержали в момент передачи денег.

Уголовное дело возбуждено по статье «дача взятки», что наказывается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет.

В ближайшее время прокуратура Грузии обратится в суд и потребует избрать для обвиняемого заключение в качестве меры пресечения.






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