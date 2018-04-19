Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Военная мобильность в Европе будет ведущим вопросом саммита НАТО


19.04.2018   19:20
Военная мобильность в Европе для укрепления восточных границ НАТО будет одним из ведущих вопросов июльского саммита в Брюсселе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Нидерланды.

"В последние несколько лет НАТО увеличило военное присутствие в Балтийском регионе с миссией воздушной полиции, с большим морским присутствием и дополнительными сухопутными силами. В настоящее время мы не планируем увеличивать военное присутствие в регионе, но мы хотим укрепить нашу способность к ответу в случае необходимости", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что в случае необходимости в НАТО, кроме четырех бригад в странах Балтии и Польше, должны быть готовы специальные силы для быстрого развертывания на восточном фланге.

"И это будет одним из главных вопросов саммита в июле: повышение готовности, включая военную мобильность, способность быстро перемещать войска в случае необходимости", - добавил генсек НАТО.

Напомним, в марте Европейский Союз представил план по повышению военной мобильности в Европе, который позволит военной технике и персоналу передвигаться быстрее в случае военных конфликтов.

План будет представлен правительствам ЕС и Европейского парламента для обсуждения.

По итогам прошлогодней пилотной программы по выявлению слабых мест вдоль североморских и балтийских маршрутов, где Россия регулярно проводит военные учения, Еврокомиссия определит лучшие маршруты по всей Европе для прохождения военного транспорта.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Банк Грузии» создал Tourist Card специально для туристов
Транзит нефти по трубопроводам Грузии в I квартале вырос на 2,8%
Грузия начинает новую маркетинговую кампанию на Tripadvisor
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
В январе–марте абхазы почти полностью забрали электроэнергию Ингури ГЭС и Варднил ГЭС
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Полиция в Ереване задержала 100 демонстрантов
Омбудсмен Армении осудил насилие в отношении журналиста Тирайра Мурадяна
Никол Пашинян – «Сигналь, если ты против Сержа Саргсяна» (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна