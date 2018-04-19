Военная мобильность в Европе будет ведущим вопросом саммита НАТО

19.04.2018 19:20 Военная мобильность в Европе для укрепления восточных границ НАТО будет одним из ведущих вопросов июльского саммита в Брюсселе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Нидерланды.



"В последние несколько лет НАТО увеличило военное присутствие в Балтийском регионе с миссией воздушной полиции, с большим морским присутствием и дополнительными сухопутными силами. В настоящее время мы не планируем увеличивать военное присутствие в регионе, но мы хотим укрепить нашу способность к ответу в случае необходимости", - сказал Столтенберг.



Он отметил, что в случае необходимости в НАТО, кроме четырех бригад в странах Балтии и Польше, должны быть готовы специальные силы для быстрого развертывания на восточном фланге.



"И это будет одним из главных вопросов саммита в июле: повышение готовности, включая военную мобильность, способность быстро перемещать войска в случае необходимости", - добавил генсек НАТО.



Напомним, в марте Европейский Союз представил план по повышению военной мобильности в Европе, который позволит военной технике и персоналу передвигаться быстрее в случае военных конфликтов.



План будет представлен правительствам ЕС и Европейского парламента для обсуждения.



По итогам прошлогодней пилотной программы по выявлению слабых мест вдоль североморских и балтийских маршрутов, где Россия регулярно проводит военные учения, Еврокомиссия определит лучшие маршруты по всей Европе для прохождения военного транспорта.















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