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Спецоперация в Тбилиси и Сигнахи: задержаны лица, связанные с «воровским миром»


19.04.2018   19:43
В результате сотрудничества с Европолом Министерство внутренних дел Грузии задержало в Тбилиси и Сигнахи трех членов криминального мира – заявил на брифинге начальник Главного управления департамента борьбы с организованной преступностью Центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.

"На этот раз спецоперация состоялась в Грузии. По договоренности с Европолом, 19 апреля текущего года в Тбилиси и Кахетии одновременно задержаны три члена криминального мира, у которых была активная связь с находящимися в Европе грузинскими т.н. ворами в законе, получали от них задания, и действовали по правилам, установленным "воровским миром". Совершенное ими преступление предусматривает пресечение свободы сроком от 5 до 8 лет. Министерство внутренних дел, сотрудники Главного управления борьбы с организованной преступностью департамента Центральной криминальной полиции, и главной прокуратуры на основании предписания судьи по обвинению в членстве воровского мира задержали трех членов организованной преступной группы, осужденных в прошлом. В Тбилиси, на территории, прилегающей к подъему горы Махата, был задержан Дмитрий Чрелашвили 1989 года рождения. В селе Дзвели Анага Сигнахского района - Гиви Бегиашвили 1973 года рождения, в Тбилиси, в 3-м микрорайоне Мухиани Каха Бежиташвили 1993 года рождения.

Обвиняемые признают т.н. "воровской мир". Они принимали участие в "воровских разборках", и активно были связаны с находящимися в Европе грузинскими ворами в законе Малхазом Зеделашвили, Кахой Шавлиашвили, Абесаломом Папиашвили и Георгием Хатиашвили.

Следствием установлено, что все три члена группы устроили воровскую разборку одному из граждан, и под угрозой уничтожения членов семьи и имущества потребовали заплатить 60 000 лари.

Ведется следствие по статье 223 прима УК Грузии, что подразумевает принадлежность к воровскому миру.

МВД продолжает активное сотрудничество с Европолом, и интенсивные мероприятия против воровского мира.

С целью эффективной борьбы с воровским миром Министерство внутренних дел разработало проект законодательных поправок, который вчера единогласно поддержал, и утвердил третьим слушанием парламент Грузии.

Согласно законодательным поправкам, ужесточается борьба против организованной преступности, принадлежности к воровскому миру, и воров в законе, и объявляется преступлением целый ряд действий, которые до того не были наказуемыми в уголовном порядке. В частности: поддержка деятельности воровского мира, организация воровского сбора, обращение к члену воровского мира, или вору в законе"- заявил Мамука Челидзе.







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