МВД начало расследование в связи с видео, распространенным сегодня в социальной сети

20.04.2018 15:48 МВД начало расследование в связи с распространенным в социальной сети видео, — говорится в сообщении ведомства.



Речь идет о записи, на котором группа подростков снимает на видео как они подвергают физическому и словесному оскорблению ровесника.



По информации МВД, уже установлены личности несовершеннолетних участников инцидента, зафиксированные на записи.



«20 апреля текущего года департамент Центральной уголовной полиции МВД начал расследование в связи с распространенной в социальной сети видеозаписью. Преступление предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.



На этом этапе уже установлено, что данное видео было загружено в YouTube в сентябре 2017 года, однако в социальную сеть оно было выложено 20 апреля текущего года. Установлены оба лица, выложившие видео. По имеющейся информации, оба являются учениками седьмого-восьмого класса одной школы.



В настоящее время проводятся активные следственные действия для определения других лиц, участвующих в преступлении», — заявили в МВД.















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