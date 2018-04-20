Пограничник скончался во время несения службы

20.04.2018 20:11 На пограничном пункте, расположенном в нескольких километрах от села Шилда Кварельского муниципалитета, от огнестрельного ранения скончался пограничник.



Сообщается, что пограничник скончался от огнестрельного ранения во время исполнения служебных обязанностей. Другие детали не известны.



На месте происшествия работают эксперты-криминалисты. По факту смерти пограничника начато следствие по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.



















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