Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия обяжет авиакомпании заранее предоставлять спецслужбам данные пассажиров


20.04.2018   22:44
Правительство Грузии выпустило постановление, согласно которому направляющиеся в эту страну авиакомпании будут обязаны передавать информацию о пассажирах "уполномоченному органу".

Согласно обнародованному постановлению, данные должны быть переданы не ранее, чем за 48 часов до вылета, но не позднее, чем сразу после вылета. Целью нововведения является "превенция терроризма, а также других тяжелых и особенно тяжелых преступлений, улучшение пограничного контроля и борьба против незаконной миграции", говорится в документе.

Документ вступает в силу с 1 июня 2018 года. Он распространится как на местные, так и на иностранные авиакомпании, выполняющие международные рейсы в воздушном пространстве Грузии.

Данные о пассажирах должны включать гражданство и полное имя, год рождения, статус, дату бронирования и выдачи билета, адрес и контактную информацию, полный маршрут поездки, данные о багаже и кредитной карте, информацию о турагентстве и другие. При этом, в случае необходимости, эти данные могут быть переданы другой стране.

Новые правила регулирования касаются также транзитных рейсов, однако не распространяется на грузовые перевозки, спасательные и эвакуационные полеты, государственную авиацию и данные, содержащие государственную тайну.

"Информация о пассажирах будет сохраняться в базе данных в течение 5 лет, после чего она будет автоматически стираться/уничтожаться уполномоченным органом", — говорится в постановлении.

В настоящее время на рынке автоперевозок Грузии работают около 50 авиакомпаний, в том числе шесть российских. На долю грузинских авиаперевозчиков приходится 12% рынка, иностранных компаний — 88%.

В 2017 году аэропорты Грузии обслужили рекордное количество пассажиров — 4 млн 74 тыс. человек, что на 43,4% больше, чем в предыдущем году, за январь-март текущего года — 839,6 тыс. человек (рост на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).

"Интерфакс"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Банк Грузии» создал Tourist Card специально для туристов
Транзит нефти по трубопроводам Грузии в I квартале вырос на 2,8%
Грузия начинает новую маркетинговую кампанию на Tripadvisor
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
В январе–марте абхазы почти полностью забрали электроэнергию Ингури ГЭС и Варднил ГЭС
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Полиция в Ереване задержала 100 демонстрантов
Омбудсмен Армении осудил насилие в отношении журналиста Тирайра Мурадяна
Никол Пашинян – «Сигналь, если ты против Сержа Саргсяна» (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна