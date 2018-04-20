Грузия обяжет авиакомпании заранее предоставлять спецслужбам данные пассажиров

20.04.2018 22:44 Правительство Грузии выпустило постановление, согласно которому направляющиеся в эту страну авиакомпании будут обязаны передавать информацию о пассажирах "уполномоченному органу".



Согласно обнародованному постановлению, данные должны быть переданы не ранее, чем за 48 часов до вылета, но не позднее, чем сразу после вылета. Целью нововведения является "превенция терроризма, а также других тяжелых и особенно тяжелых преступлений, улучшение пограничного контроля и борьба против незаконной миграции", говорится в документе.



Документ вступает в силу с 1 июня 2018 года. Он распространится как на местные, так и на иностранные авиакомпании, выполняющие международные рейсы в воздушном пространстве Грузии.



Данные о пассажирах должны включать гражданство и полное имя, год рождения, статус, дату бронирования и выдачи билета, адрес и контактную информацию, полный маршрут поездки, данные о багаже и кредитной карте, информацию о турагентстве и другие. При этом, в случае необходимости, эти данные могут быть переданы другой стране.



Новые правила регулирования касаются также транзитных рейсов, однако не распространяется на грузовые перевозки, спасательные и эвакуационные полеты, государственную авиацию и данные, содержащие государственную тайну.



"Информация о пассажирах будет сохраняться в базе данных в течение 5 лет, после чего она будет автоматически стираться/уничтожаться уполномоченным органом", — говорится в постановлении.



В настоящее время на рынке автоперевозок Грузии работают около 50 авиакомпаний, в том числе шесть российских. На долю грузинских авиаперевозчиков приходится 12% рынка, иностранных компаний — 88%.



В 2017 году аэропорты Грузии обслужили рекордное количество пассажиров — 4 млн 74 тыс. человек, что на 43,4% больше, чем в предыдущем году, за январь-март текущего года — 839,6 тыс. человек (рост на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).



"Интерфакс"











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