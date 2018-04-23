Россия поставит Сирии зенитные комплексы С-300 «Фаворит»

23.04.2018 11:03 Российское руководство планирует начать в ближайшее время поставлять зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит» в Сирию, пишет «Коммерсантъ».



Ожидается, что поставка будет осуществлена на безвозмездной основе, для того, чтобы обеспечить создание на основе ЗРК в сжатые сроки эшелонированной системы сирийской ПВО, которая позволит обеспечить защиту Дамаска и территории, на которой размещается авиационная техника от обстрелов.



Как сообщили источники в военно-дипломатической сфере, вопрос о передаче ЗРК сирийской армии, который ранее находился «преимущественно в политической плоскости» на данный момент почти решен. В департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны на вопросы по теме С-300 в Сирии ответить не смогли.



По данным источника в сфере ВТС, у властей Сирии «нет денег» на закупку новых систем данного типа, в то время как Россия не планирует оформлять кредит для этих целей, так что С-300 будут переданы в рамках оказания военно-технической помощи.



Отмечается, что в местах развертывания С-300 планируется сперва также размещать российских военных советников, которые будут координировать действия сирийских специалистов, поэтому в случае нанесения удара по местам дислокации третьей стороной последствия, по словам источников, «для всех сторон будут катастрофическими».



Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвы теперь нет моральных обязательств не поставлять в САР зенитные комплексы С-300.

















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