Паоло Али: В один прекрасный день Грузия станет членом НАТО

23.04.2018 11:54 В один прекрасный день Грузия станет членом НАТО, а до этого нужно углубить сотрудничество, — об этом президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Али заявил в ходе выступления с речью на 97-ом семинаре «Роуз-Рос».



По его словам, партнерство альянса не означает членство, и на это нужны дальнейшие реформы, однако изменения необходимы.



«Безопасность Грузии и Черноморского региона является частью европейской безопасности, то, что здесь случится, будет обязательно отражено на Европе, мы хотим видеть этот регион, как регион свободного развития.



Сегодня мы собрались на фоне недоразумений, которые есть в регионе, Россия оккупировала регионы Грузии, аннексирован Крым, ситуация в Украине сложная, Россия борется, чтобы укрепить позиции в Сирии, где она напрямую работает с режимом Асада. Перед альянсом стоит большая задача с точки зрения сохранения стабильности, безопасности и демократии», — заявил Паоло Али.



По его словам, Грузия является прекрасным примером интеграции в евроатлантические структуры.



«Эта интеграция является средством трансформации — гарантией демократии и экономического развития. Мы знаем, насколько Грузия желает достичь евроатлантической интеграции. НАТО, ЕС и Грузия должны вместе заботиться над тем, чтобы сохранить эту динамику», — отметил президент Парламентской ассамблеи НАТО.



По словам Паоло Али, во время российской агрессии 2008 года НАТО решительно и эффективно отреагировало, и поэтому была сформирована Парламентская ассамблея НАТО-Грузия.



«Мы отмечаем 10-летнее сотрудничество, и парламентское сотрудничество стало важной частью наших отношений. Мы делаем все, чтобы углубить эту интеграцию. Во время российской агрессии 2008 года НАТО решительно и оперативно отреагировало, и поэтому была сформирована Парламентская ассамблея НАТО-Грузия. Я хотел бы подчеркнуть именно межпарламентское сотрудничество как своеобразное коллегиальное сотрудничество и поблагодарить Ираклия Сесиашвили, который возглавляет парламентскую делегацию Грузии, за организации сегодняшнего семинара.



2018 год важен для Грузии, когда отмечается 100-летие независимости Грузии. Три года спустя молодая республика достигла довольно больших успехов, но в 1921 году Красная Армия разрушила европейские перспективы», — отметил президент Парламентской ассамблеи НАТО в ходе выступления на семинаре.



В Батуми при сотрудничестве с парламентом Грузии, открывается 97-ой по счету семинар Парламентской ассамблеи НАТО – «Грузия и черноморский регион в новой геополитической повестке дня». Семинар завершится 25 апреля.















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