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В Батуми начал работу трехдневный семинар Парламентской ассамблеи НАТО «Роуз-Рос»


23.04.2018   12:15
Сегодня, 23 апреля, в Батуми открылся 97-й по счету семинар Парламентской ассамблеи НАТО «Роуз-Рос» под названием «Грузия и черноморский регион в новой геополитической повестке дня». К участникам трехдневного семинара с приветственной речью обратился президент ПА НАТО Паоло Али, ожидается выступление президента Грузии Георгий Маргвелашвили.

В течение трех дней участники семинара будут обсуждать повестку дня евроатлантической интеграции и реформ, 10-летнее сотрудничество НАТО-Грузия, безопасность Черноморского региона, национальные и ЕС перспективы, вопросы гражданского общества, перехода Грузии на парламентскую систему, региональные вопросы.

«Однажды Грузия станет членом НАТО, а до этого нужно углублять сотрудничество», - сказал президент ПА НАТО Паоло Али заявил в ходе выступления на семинаре. По его словам, партнерство альянса не означает членство, на это нужны дальнейшие реформы, необходимы. изменения. Однако, отметил Али, Грузия «является прекрасным примером интеграции в евроатлантические структуры».

Участие в семинаре принимают представители законодательной и исполнительной властей Грузии, стран-членов ПА НАТО, ассоциированных, партнерских и наблюдательских стран, а также дипломатического корпуса, международных и неправительственных организаций. Семинар завершится 25 апреля.






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