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Изория: Существенный пакет НАТО-Грузии является важнейшим инструментом, который помогает Грузии в процессе евроатлантической интеграции
23.04.2018 14:08
Министр обороны Грузии Леван Изория выступил на 97-ом семинаре Парламентской Ассамблее НАТО в Батуми и обратил внимание на сотрудничество НАТО-Грузии, достижения и перспективы, а также текущие реформы в структуре обороны.
По словам министра обороны, существенный пакет НАТО-Грузии является важнейшим инструментом, который помогает Грузии в процессе евроатлантической интеграции. В ходе обращения с речью, Леван Изория говорил о совместных учениях НАТО-Грузии, программе готовности обороны и тех мероприятиях, которые повысят обороноспособность страны.
Информацию распространяет министерство обороны Грузии.
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