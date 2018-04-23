Изория: Существенный пакет НАТО-Грузии является важнейшим инструментом, который помогает Грузии в процессе евроатлантической интеграции

23.04.2018 14:08 Министр обороны Грузии Леван Изория выступил на 97-ом семинаре Парламентской Ассамблее НАТО в Батуми и обратил внимание на сотрудничество НАТО-Грузии, достижения и перспективы, а также текущие реформы в структуре обороны.



По словам министра обороны, существенный пакет НАТО-Грузии является важнейшим инструментом, который помогает Грузии в процессе евроатлантической интеграции. В ходе обращения с речью, Леван Изория говорил о совместных учениях НАТО-Грузии, программе готовности обороны и тех мероприятиях, которые повысят обороноспособность страны.



Информацию распространяет министерство обороны Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

