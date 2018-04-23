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Сотрудник мэрии Рустави задержан на взятке


23.04.2018   15:34
Следственная служба министерства финансов Грузии уличила сотрудника мэрии города Рустави в коммерческом подкупе.

Речь идет об инциденте, связанном с незаконной вырубкой деревьев грецкого ореха в лесопарке города Рустави.

По данным следствия, сотрудник «Руставсервис центра» (организация в виде некоммерческого юридического лица при мэрии), возглавлявший отдел по уходу за лесным массивом и планированию специальных работ по обрезке, позволил некоему гражданину, чье имя не называется, вырубить деревья в местном лесу. За это чиновник получил 1,2 тысячи лари (около 500 долларов) в виде взятки.

Уголовное дело возбуждено по статье «коммерческий подкуп», что наказывается штрафом или ограничением свободы сроком до 3 лет либо лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.






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