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В Батуми проходит семинар Парламентской ассамблеи НАТО


24.04.2018   11:56
«Осуществленные в Грузии реформы и консолидация демократии» — сессией такого содержания продолжится сегодня в Батуми семинар Парламентской ассамблеи НАТО.

По вопросу с докладами выступят — лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, заместитель председателя парламента Серги Капанадзе и парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили.

«Как вы знаете сегодня, мы будем обсуждать с членами НАТО и странами-партнерами, преобразования, достижения и проблемы, которые есть у нашей страны. Очень важно, что с 2012 года Грузия имеет впечатляющие улучшения с точки зрения защиты прав человека, а также по всем компоненты демократии, таким как — участие наших граждан в выборах, свобода СМИ, свобода выражения мнений, мирного собрания и манифестации. Можно сказать, что Грузия в течение этих лет не имела такого серьезного случая и не нарушала права человека, что может очернить развитие нашей страны», — заявил Арчил Талаквадзе.

Сегодня же участники семинара обсудить вопросы гражданского общества в Грузии и переход на парламентскую демократию.






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