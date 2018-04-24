|
В Батуми проходит семинар Парламентской ассамблеи НАТО
24.04.2018 11:56
«Осуществленные в Грузии реформы и консолидация демократии» — сессией такого содержания продолжится сегодня в Батуми семинар Парламентской ассамблеи НАТО.
По вопросу с докладами выступят — лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, заместитель председателя парламента Серги Капанадзе и парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили.
«Как вы знаете сегодня, мы будем обсуждать с членами НАТО и странами-партнерами, преобразования, достижения и проблемы, которые есть у нашей страны. Очень важно, что с 2012 года Грузия имеет впечатляющие улучшения с точки зрения защиты прав человека, а также по всем компоненты демократии, таким как — участие наших граждан в выборах, свобода СМИ, свобода выражения мнений, мирного собрания и манифестации. Можно сказать, что Грузия в течение этих лет не имела такого серьезного случая и не нарушала права человека, что может очернить развитие нашей страны», — заявил Арчил Талаквадзе.
Сегодня же участники семинара обсудить вопросы гражданского общества в Грузии и переход на парламентскую демократию.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна