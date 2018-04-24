Школы Грузии обяжут установить камеры слежения в зданиях и по всему внешнему периметру

24.04.2018 16:08 Заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили говорила о поправках к закону "Об общем образовании", и заявила, что изменения, связанные со Службой пристава не подразумевают присвоения безграничных прав приставу, и внесение в школу полицейских компонентов.



По ее словам, возрастает координация между министерствами, что дает возможность, чтобы в случае существования угрозы продолжения конфликта между учениками вне школы, Министерство внутренних дел осуществило превенцию, и могло пресечь ожидаемые конфликты.



"Обязательным станет монтаж камер в школах и на внешнем периметре, что до сих пор не было прописано в законе в обязательном порядке. Меняются также требования к самим приставам. Меняется правило назначения на должность пристава, и его назначит Служба приставов, а не директор школы. Определенные полномочия приставов увеличиваются, например, у них будет право поверхностного досмотра и задержки ученика. Первым делом это преследует целью, чтобы пристав мог разрядить положение, если между учениками есть конфликтная ситуация. Этот законопроект соблюдает баланс между увеличением прав Службы приставов с одной стороны, и защитой прав ученика с другой стороны"- заявила Натия Мезвришвили.



На сегодняшний день в 458 публичных школах работают 1300 приставов. С сентября 2018 года в 30 публичных школах дополнительно будут работать 70 приставов, а с января 2019 года в 100 публичных школах добавятся 200 приставов.



Согласно законопроекту, для добавления штата психологов в образовательные ресурс центры предусмотрено 446,4 тысячи лари.



Для предусмотренных законопроектом мероприятий в 2018-2019 году будут потрачены 10,6 миллионов лари.



Законопроект вынесут на комитет образования до 15 мая, а до того его должны рассмотреть парламентский комитет по правам человека, и финансовый и юридический комитет.



В интервью телекомпании "Маэстро" председатель парламентского комитета образования Мариам Джаши пояснила, что поручат, и какие критерии должен удовлетворять пристав в школе.

















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