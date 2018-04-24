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МВД Грузии начало расследование в связи с инцидентом возле школы №24
24.04.2018 16:28
Министерство внутренних дел начало расследование в связи с инцидентом произошедшим возле школы №24 по статье 126 УК Грузии, которая подразумевает насилие.
Об этом Первому каналу сообщили в МВД Грузии.
Правоохранители встретились с директором школы Георгием Какабадзе по вопросу противостояния учениками школы №24 и одним из граждан.
По существующей информации, трое несовершеннолетних курили сигареты на что им было сделано замечание одним из прохожих. Затем последовала словесная перепалка и физическое противостояние между прохожим и учениками.
По предварительной информации, в результате инцидента подростки не получили физических увечий. Легкие повреждения получил мужчина.
МВД не говорит о деталях расследования. В ведомстве Первому каналу заявили, что в инциденте не фигурирует холодное оружие (нож) и соответственное ранения участника инцидента не было.
По сообщению МВД, в эти минуты идет допрос участников инцидента.
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