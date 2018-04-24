Мезвришвили: На людей, которые будут покрывать тяжкое или особо тяжкое преступление, будет возложена строгая ответственность

24.04.2018 17:42 По словам заместителя министра внутренних дел Натии Мезвришвили, на людей, которые будут покрывать тяжкое или особо тяжкое преступление — убийство, будет возложена строгая ответственность.



В разговоре с журналистами Натия Мезвришвили обратила внимание на поправки в «Уголовный кодекс». Как отметила заместитель министра внутренних дел, практика показала, что в последний период были зафиксированы случаи укрывательства тяжких и особо тяжких преступлений.



«На практике были такие случаи, когда граждане, на которых возлагается ответственность сообщения полиции о преступлении и не укрывательства преступления, сокрыли тяжкое или особо тяжкое преступление. В отношении такого преступления сегодняшнее законодательство довольно лояльное, соответственно, мы выступили с инициативой ужесточить санкции.



Если мы сравним действующий сегодня закон и поправки, скажу вам, что сегодняшнее законодательство предусматривает довольно низкую и одну и ту же санкцию за недонесение о тяжком и менее тяжком преступлении. Поправками происходит дифференциация преступления по тяжести и на тех людей, которые будут покрывать тяжкое или особо тяжкое преступление — убийство, будет возложена строгая ответственность. На них будет возложено только лишение свободы, так как проект не предусматривает альтернативного наказания. Это будет своеобразным посланием обществу, чтобы они сотрудничали с правоохранительными органами. Особенно тогда, когда совершено тяжкое или особо тяжкое преступление», — заявила Мезвришвили.



Парламентский комитет по защите прав человека сегодня рассматривает поправки в первом чтении.

















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