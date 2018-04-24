Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мезвришвили: На людей, которые будут покрывать тяжкое или особо тяжкое преступление, будет возложена строгая ответственность


24.04.2018   17:42
По словам заместителя министра внутренних дел Натии Мезвришвили, на людей, которые будут покрывать тяжкое или особо тяжкое преступление — убийство, будет возложена строгая ответственность.

В разговоре с журналистами Натия Мезвришвили обратила внимание на поправки в «Уголовный кодекс». Как отметила заместитель министра внутренних дел, практика показала, что в последний период были зафиксированы случаи укрывательства тяжких и особо тяжких преступлений.

«На практике были такие случаи, когда граждане, на которых возлагается ответственность сообщения полиции о преступлении и не укрывательства преступления, сокрыли тяжкое или особо тяжкое преступление. В отношении такого преступления сегодняшнее законодательство довольно лояльное, соответственно, мы выступили с инициативой ужесточить санкции.

Если мы сравним действующий сегодня закон и поправки, скажу вам, что сегодняшнее законодательство предусматривает довольно низкую и одну и ту же санкцию за недонесение о тяжком и менее тяжком преступлении. Поправками происходит дифференциация преступления по тяжести и на тех людей, которые будут покрывать тяжкое или особо тяжкое преступление — убийство, будет возложена строгая ответственность. На них будет возложено только лишение свободы, так как проект не предусматривает альтернативного наказания. Это будет своеобразным посланием обществу, чтобы они сотрудничали с правоохранительными органами. Особенно тогда, когда совершено тяжкое или особо тяжкое преступление», — заявила Мезвришвили.

Парламентский комитет по защите прав человека сегодня рассматривает поправки в первом чтении.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозчики требуют увеличения лимита беспошлинного импорта
Будет ли Андрес Иньеста настаивать грузинское вино?
Банки требуют льгот в рамках земельной реформы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии примет участие во встрече высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
Йоханнес Хан - Грузия является лучшим учеником в классе и вы также должны продолжать
В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна