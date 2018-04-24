Изория: Мы планируем поэтапно увеличить зарплаты в вооруженных силах

24.04.2018 18:01 Мы планируем поэтапно увеличить зарплаты в вооруженных силах, — об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория.



«В частности, те подразделения, которые пройдут подготовку в рамках программы готовности Грузии, получат большую зарплату. Далее это продолжится в вооруженных силах в целом. В этом году я начинаю первый этап увеличения зарплат. Кто касается премий, все, кто служит в вооруженных силах, получит от нас финансовую помощь. В бюджете происходит мобилизация и это касается, в основном, их семей и личных интересов», — заявил Леван Изория.



Это заявление министр обороны сделал на военной базе в Гори, где в рамках очередной ротации, в международную миссию в Афганистан проводили один батальон и роту.



«Мы и в будущем будем продолжать миссию «Решительной поддержки» НАТО. Это первое подразделение, которое безопасно отправляется в Афганистан, под защитой произведенных в Грузии бронежилетов и касок. Этим вы выполняем условие о содействии местного, в том числе и военного производства», — заявил Леван Изория.















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