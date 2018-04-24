Грузинские военных отправятся в Афганистан в экипировке грузинского производства

24.04.2018 22:40 Сводная рота 21-го батальона второй пехотной бригады и 11-го батальона первой пехотной бригады ВС Грузии впервые отправится в Афганистан для участия в миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) в бронежилетах и касках грузинского производства. Об этом было заявлено на церемонии проводов грузинских миротворцев, которая состоялась сегодня в городе Гори.



Снаряжение для грузинской армии изготовлено государственным военным научно-техническим центром «Дельта».

В июле 2017 года глава министр обороны Леван Изория заявлял, что министерство обороны планирует закупить у «Дельты» бронежилеты и каски на сумму в 5 миллионов лари (более 2 миллионов долларов).

Сегодня министр сообщил, что выполняет свое обещание и выразил уверенность в том, что подразделение будет надежно защищено благодаря бронежилетам и каскам отечественного производства.



«Мы сделаем максимум, чтобы способствовать местному, в том числе и военному производству», — сказал Изория.



Как отмечается в сообщении Минобороны, технические данные новой экипировки соответствуют стандартам НАТО и полностью подходят к требованиям Вооруженных сил Грузии.



В церемонии проводов миротворцев также приняли участие глава Генштаба ВС Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая и исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд. Военных благословил протоиерей Грузинской православной церкви Давид.



«Батальон готов с гордостью нести грузинский флаг и достичь успеха», — сказал майор Ираклий Читанава.



11-й батальон первой пехотной бригады сменит в Афганистане 31-й батальон третьей пехотной бригады и расположится на авиационной базе Баграм под руководством командования США, где будет нести службу в течение семи месяцев.



21-й батальон в следующие семь месяцев будет нести службу в Кабуле, в главной штаб-квартире миссии «Решительная поддержка». Он сменит сводную роту батальона рейнджеров.



Небоевая миссия НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support) находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют 872 военных.















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