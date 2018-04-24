Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские военных отправятся в Афганистан в экипировке грузинского производства


24.04.2018   22:40
Сводная рота 21-го батальона второй пехотной бригады и 11-го батальона первой пехотной бригады ВС Грузии впервые отправится в Афганистан для участия в миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) в бронежилетах и касках грузинского производства. Об этом было заявлено на церемонии проводов грузинских миротворцев, которая состоялась сегодня в городе Гори.

Снаряжение для грузинской армии изготовлено государственным военным научно-техническим центром «Дельта».
В июле 2017 года глава министр обороны Леван Изория заявлял, что министерство обороны планирует закупить у «Дельты» бронежилеты и каски на сумму в 5 миллионов лари (более 2 миллионов долларов).
Сегодня министр сообщил, что выполняет свое обещание и выразил уверенность в том, что подразделение будет надежно защищено благодаря бронежилетам и каскам отечественного производства.

«Мы сделаем максимум, чтобы способствовать местному, в том числе и военному производству», — сказал Изория.

Как отмечается в сообщении Минобороны, технические данные новой экипировки соответствуют стандартам НАТО и полностью подходят к требованиям Вооруженных сил Грузии.

В церемонии проводов миротворцев также приняли участие глава Генштаба ВС Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая и исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд. Военных благословил протоиерей Грузинской православной церкви Давид.

«Батальон готов с гордостью нести грузинский флаг и достичь успеха», — сказал майор Ираклий Читанава.

11-й батальон первой пехотной бригады сменит в Афганистане 31-й батальон третьей пехотной бригады и расположится на авиационной базе Баграм под руководством командования США, где будет нести службу в течение семи месяцев.

21-й батальон в следующие семь месяцев будет нести службу в Кабуле, в главной штаб-квартире миссии «Решительная поддержка». Он сменит сводную роту батальона рейнджеров.

Небоевая миссия НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support) находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют 872 военных.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозчики требуют увеличения лимита беспошлинного импорта
Будет ли Андрес Иньеста настаивать грузинское вино?
Банки требуют льгот в рамках земельной реформы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии примет участие во встрече высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
Йоханнес Хан - Грузия является лучшим учеником в классе и вы также должны продолжать
В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна