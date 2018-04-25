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Аппатурай отметил большую трансформацию армии Грузии начиная с Бухарестского саммита НАТО


25.04.2018   10:29
Когда я смотрю на грузинских солдат и сравниваю с теми вооруженными силами, которые были у Грузии 10 лет назад, мы должны сказать, что мы имеем дело с большой трансформацией, — об этом Первому каналу заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, через 10 лет после Бухарестского саммита произошла и трансформация страны.

«Много говорят о том, что в случае предоставления Плана действий по членству для Грузии в 2008 году, началась ли бы война. Честно говоря, я слышал все возможные аргументы, но невозможно угадать, что произошло бы.

Очень важно отметить 10 лет после саммита в Бухаресте. Необходимо, чтобы мы все вместе сказали, насколько далеко мы пошли за эти годы. Когда я смотрю на грузинских солдат и сравниваю с теми вооруженными силами, которые были у Грузии 10 лет назад, мы должны сказать, что мы имеем дело с большой трансформацией и в эти годы произошла и трансформация страны. Мы не должны забывать это.

Юбилей — это хорошо для того, чтобы оглянуться назад и сказать, насколько далеко мы ушли, сколько всего изменилось, как укрепились и углубились отношения между НАТО и Грузией, политическая поддержка и практическая помощь», — заявил Аппатурай Первому каналу.






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