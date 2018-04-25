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НАТО не допустит, чтобы Россия решала за другие страны, какие должны быть их механизмы безопасности - Аппатурай


25.04.2018   10:51
«Мы не допустим, чтобы Россия решала вместо других стран, какие механизмы безопасности должны быть у них», — об этом Первому каналу заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, альянс на примере Монтенегро показал, что несмотря на сильное сопротивление России, НАТО приняла решение о вступлении Монтегегро, и так будет продолжаться и в будущем.

«Двери НАТО открыты для тех стран, которые хотят стать членами этой организации. Для России это неприемлемо, потому что она хочет иметь привилегированные зоны, буферные зоны. Мы не допустим, чтобы Россия решала вместо других стран, какие механизмы безопасности должны быть у них.

Это направление, где у НАТО и России разные мнения. На примере Монтенегро альянс показал, что несмотря на сильное сопротивление России, мы приняли решение о вступлении Монтенегро. НАТО продолжит так и в будущем», — заявил Джеймс Аппатурай.






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