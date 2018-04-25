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Задержаны двое из троих преступников, ограбивших и пытавших семью в Каспи


25.04.2018   12:47
В селе Агаиани задержаны двое из троих грабителей, обвиняемых в совершенном накануне разбойном нападении на семью Алиоглы в селе Ферма Каспского района. Об раскрытии преступления «по горячим следам» заявило сегодня МВД Грузии.

Как сообщается, задержанным мужчинам 49 и 32-лет, ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поимке третьего сообщника.

По данным следствия, трое мужчин, вооруженные огнестрельным оружием, в ночь на вторник ворвались в жилой дом в селе Ферма, в котором находились отец семейства, его супруга и дочь.

Злоумышленники связали всех троих, стали избивать мужа и жену, требуя, чтобы они сказали, где хранят деньги и драгоценности. Грабители забрали из дома несколько тысяч лари и драгоценности и скрылись с места преступления на автомобиле. Они пригрозили пострадавшим, что убьют их, если о случившемся узнают СМИ и полиция.

По словам дочери, которую зовут Сабина Алиоглы, ее отцу и матери порезали лица. Их госпитализировали, оказали помощь и в тот же день выписали из больницы.

Полиция уже обнаружила и изъяла похищенные драгоценности в торговом центре «Золотая биржа» в Тбилиси, где торгуют ювелирными изделиями. Другие вещи, которые вынесли из семьи Алиоглы, были найдены во время обыска жилых домов задержанных.

Также во время личного обыска и обыска дома одного из обвиняемых был изъят обрез и вещество, которое, по всей вероятности, является наркотическим.

Уголовное дело возбуждено по статьям «разбой, совершенный группой лиц с незаконным проникновением в жилище» и «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ», что наказывается лишением свободы сроком от 8 до 12 лет.






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