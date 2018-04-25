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МВД изъяло 18 кг наркотиков и привлекло к ответственности 754 лица за последние четыре месяца


25.04.2018   15:27
В течение последних четырех месяцев текущего года с 1 января по 24 апреля в масштабе всей страны в результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты 18 килограмм наркотиков, в том числе целый ряд новых психоактивных и психотропных веществ, — заявил на брифинге начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.

За этот период по обвинению в наркопреступлении к ответственности привлечены 754 человека, в том числе 394 лица задержаны за незаконное приобретение-хранение, а также реализацию наркотических веществ в крупном и особо крупном объеме, — сообщил Челидзе. По его информации, за преступления, связанные с наркотиками, сотрудники МВД арестовали шесть граждан Ирана.

С 1 января по 24 апреля министерство внутренних дел изъяло по всей стране:
2 кг 600 гр героина; 723 гр кокаина; 3000 таблеток, содержащих бупренорфин; 1 кг 355 гр «мдма»; 650 гр различных психотропных веществ; 318 гр нового психоактивного вещества; 130 гр морфина и других наркотиков.

«Сотрудники МВД продолжают непрерывную работу для предотвращения, оперативного выявления и пресечения незаконного оборота наркотиков», — заявили в МВД.






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