МВД изъяло 18 кг наркотиков и привлекло к ответственности 754 лица за последние четыре месяца

25.04.2018 15:27 В течение последних четырех месяцев текущего года с 1 января по 24 апреля в масштабе всей страны в результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты 18 килограмм наркотиков, в том числе целый ряд новых психоактивных и психотропных веществ, — заявил на брифинге начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.



За этот период по обвинению в наркопреступлении к ответственности привлечены 754 человека, в том числе 394 лица задержаны за незаконное приобретение-хранение, а также реализацию наркотических веществ в крупном и особо крупном объеме, — сообщил Челидзе. По его информации, за преступления, связанные с наркотиками, сотрудники МВД арестовали шесть граждан Ирана.



С 1 января по 24 апреля министерство внутренних дел изъяло по всей стране:

2 кг 600 гр героина; 723 гр кокаина; 3000 таблеток, содержащих бупренорфин; 1 кг 355 гр «мдма»; 650 гр различных психотропных веществ; 318 гр нового психоактивного вещества; 130 гр морфина и других наркотиков.



«Сотрудники МВД продолжают непрерывную работу для предотвращения, оперативного выявления и пресечения незаконного оборота наркотиков», — заявили в МВД.















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