Задержанные за ограбление в Каспи двое лиц были амнистированы в 2013 году - МВД

25.04.2018 15:51 Полиция задержала двух человек по обвинению в совершении разбойного нападения в Каспи.



Как сегодня заявил на брифинге начальник главного управления центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе, в виде вещественных доказательств изъяты похищенные золотые предметы.



«Обоих в 2013 году коснулась амнистия, и они покинули учреждения по исполнению наказаний в 2016 и 2017 годах. Мы хотим отметить, что единство системы правосудия в отношении преступлений такой категории, как в компоненте помилования, так и амнистии», — заявил Челидзе.















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