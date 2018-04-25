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Техника, находящаяся на балансе Минобороны Грузии, будет ремонтироваться на новых ремонтных базах
25.04.2018 19:37
Сегодня в связи с днем логистики министр обороны Леван Изория открыл новую базу автомобильной техники - информацию об этом распространило Министерство обороны.
По их же сообщению, главным назначением ремонтной базы является ремонт легковой и грузовой автомобильной и специальной техники.
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