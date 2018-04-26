Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Руководитель одной из компании задержан за фальшивую пиар-кампанию концерта Криса Ри в Грузии


26.04.2018   13:34
Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали руководителя одной компании по факту мошеннического присвоения денежных сумм в особо крупном размере организованной группой.

По данным следственной службы, следствием установлено, что обвиняемый, вместе с сообщниками, с целью противозаконного присвоения чужой собственности, разработал план, согласно которому, якобы по организации его компании, в рамках мирового турне, концерт в городе Тбилиси должен был провести известный музыкант Крис Ри.

В ходе осуществления преступного плана, обвиняемый формально оформил договоры с одним из концертных залов и компанией, которая занимается продажей билетов онлайн. В целях привлечения граждан, он провел активную пиар-кампанию для якобы запланированного на 30 декабря 2017 года концерта Криса Ри. Было реализовано 2 727 билетов, общая стоимость которых составила 152 850 лари.

Следствием установлено, что мировое турне Криса Ри завершилось 12 декабря 2017 года в Англии и проведение концерта в Грузии не планировалось.

Следствие продолжается по третьей и четвертой частям 180-ой статьи УК Грузии, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы от 7 до 10 лет.

На данном этапе проводятся соответствующие мероприятия в целях выявления участвующих в преступлении других лиц.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Rosenbauer займется сборкой пожарно-спасательной техники в Грузии
В Грузии подорожали внутренние полеты
Спрос на нефтепродукты в Грузии вырос
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
В Тбилиси похоронят 22 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров обещает ликвидировать трехсменку в школах
Правящая партия Армении сменит председателя
Президент Армении создает собственную партию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна