Руководитель одной из компании задержан за фальшивую пиар-кампанию концерта Криса Ри в Грузии

26.04.2018 13:34 Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали руководителя одной компании по факту мошеннического присвоения денежных сумм в особо крупном размере организованной группой.



По данным следственной службы, следствием установлено, что обвиняемый, вместе с сообщниками, с целью противозаконного присвоения чужой собственности, разработал план, согласно которому, якобы по организации его компании, в рамках мирового турне, концерт в городе Тбилиси должен был провести известный музыкант Крис Ри.



В ходе осуществления преступного плана, обвиняемый формально оформил договоры с одним из концертных залов и компанией, которая занимается продажей билетов онлайн. В целях привлечения граждан, он провел активную пиар-кампанию для якобы запланированного на 30 декабря 2017 года концерта Криса Ри. Было реализовано 2 727 билетов, общая стоимость которых составила 152 850 лари.



Следствием установлено, что мировое турне Криса Ри завершилось 12 декабря 2017 года в Англии и проведение концерта в Грузии не планировалось.



Следствие продолжается по третьей и четвертой частям 180-ой статьи УК Грузии, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы от 7 до 10 лет.



На данном этапе проводятся соответствующие мероприятия в целях выявления участвующих в преступлении других лиц.















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