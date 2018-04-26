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На министериале НАТО будут говорить о прогрессе, достигнутым Македонией, Боснией и Герцеговиной и Грузией


26.04.2018   14:49
На министериале НАТО мы будем говорить о прогрессе, достигнутым Македонией, Боснией и Герцеговиной и Грузией, — об этом заявил генеральный секретарь НАТО на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Йенса Столтенберга, на встрече министров иностранных дел речь пойдет о политике «Открытых дверей» НАТО и министры обсудят и евроатлантические стремления Украины.

«У всех государств есть право независимо определять свой путь. Это касается и вопросов безопасности», — заявил Столтенберг.

Встреча министров иностранных дел альянса в Брюсселе является подготовительным этапом к министериалу НАТО. На встрече речь пойдет об угрозах со стороны России, проблемах Ближнего Востока и Афганистана.

Министериал завершится встречей с представителями государств Западных Балкан.






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