На министериале НАТО будут говорить о прогрессе, достигнутым Македонией, Боснией и Герцеговиной и Грузией

26.04.2018 14:49 На министериале НАТО мы будем говорить о прогрессе, достигнутым Македонией, Боснией и Герцеговиной и Грузией, — об этом заявил генеральный секретарь НАТО на пресс-конференции в Брюсселе.



По словам Йенса Столтенберга, на встрече министров иностранных дел речь пойдет о политике «Открытых дверей» НАТО и министры обсудят и евроатлантические стремления Украины.



«У всех государств есть право независимо определять свой путь. Это касается и вопросов безопасности», — заявил Столтенберг.



Встреча министров иностранных дел альянса в Брюсселе является подготовительным этапом к министериалу НАТО. На встрече речь пойдет об угрозах со стороны России, проблемах Ближнего Востока и Афганистана.



Министериал завершится встречей с представителями государств Западных Балкан.















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