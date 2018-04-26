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План сотрудничества пограничных ведомств Украины и Грузии на 2019-2020 годы подписан в Киеве
26.04.2018 15:35
Рабочая встреча делегаций пограничных ведомств Украины и Грузии прошла в Киеве в четверг.
Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал и начальник Пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии Теймураз Кекелидзе подписали План развития сотрудничества между двумя ведомствами на 2019-2020 годы, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Через территории наших стран проходит ряд транспортных коридоров, что расширяет возможности для преступных группировок. В Украине и Грузии аналогичные проблемы с обеспечением территориальной целостности страны. Проявления терроризма, трансграничная преступность и другие гибридные вызовы стимулируют нас к активизации международного сотрудничества", - отметил П.Цигикал..
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