В Кахетии задержан местный житель за нападение на полицейского

26.04.2018 18:22 В Кахетии по обвинению в нападении на полицейского задержан 22-летний местный житель, — сообщает сегодня телекомпания «Рустави-2».



Инцидент произошел в городе Кварели, нападавший находился под условным наказанием за совершенное ранее преступление — нарушение общественного порядка.



По данным МВД, молодой человек вновь совершил правонарушение, а полицейский пытался восстановить общественный порядок.



«Г.М. не подчинился законному требованию инспектор-следователя Георгия Кандауришвили, нанес ему словесное оскорбление, затем напал на него и нанес два ножевых ранения. Раненый полицейский сумел разоружить нападавшего и задержать его. В настоящее время состояние здоровья Кандауришвили удовлетворительное, его жизни не угрожает опасность», — заявили журналистам в МВД Грузии.



Задержанный обвинен по статье, которая предусматрвиает наказание в виде тюремного заключения сроком от семи до 11 лет.



Кроме того, был задержан и брат обвиняемого в нападении на полицейского, который вместе с односельчанами устроил акцию протеста у отделения полиции с требованием освободить задержанного.



Между тем родственники задержанного утверждают, что между полицейским и молодым человеком ранее произошел конфликт. На фоне выяснения отношений между ними вновь произошла ссора. «Сам этот полицейский его бил, и избитого его забрали в полицию», — сообщила тетя задержанного Нона Мебзевишвили в интервью «Рустави-2».















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