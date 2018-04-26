Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Кахетии задержан местный житель за нападение на полицейского


26.04.2018   18:22
В Кахетии по обвинению в нападении на полицейского задержан 22-летний местный житель, — сообщает сегодня телекомпания «Рустави-2».

Инцидент произошел в городе Кварели, нападавший находился под условным наказанием за совершенное ранее преступление — нарушение общественного порядка.

По данным МВД, молодой человек вновь совершил правонарушение, а полицейский пытался восстановить общественный порядок.

«Г.М. не подчинился законному требованию инспектор-следователя Георгия Кандауришвили, нанес ему словесное оскорбление, затем напал на него и нанес два ножевых ранения. Раненый полицейский сумел разоружить нападавшего и задержать его. В настоящее время состояние здоровья Кандауришвили удовлетворительное, его жизни не угрожает опасность», — заявили журналистам в МВД Грузии.

Задержанный обвинен по статье, которая предусматрвиает наказание в виде тюремного заключения сроком от семи до 11 лет.

Кроме того, был задержан и брат обвиняемого в нападении на полицейского, который вместе с односельчанами устроил акцию протеста у отделения полиции с требованием освободить задержанного.

Между тем родственники задержанного утверждают, что между полицейским и молодым человеком ранее произошел конфликт. На фоне выяснения отношений между ними вновь произошла ссора. «Сам этот полицейский его бил, и избитого его забрали в полицию», — сообщила тетя задержанного Нона Мебзевишвили в интервью «Рустави-2».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Rosenbauer займется сборкой пожарно-спасательной техники в Грузии
В Грузии подорожали внутренние полеты
Спрос на нефтепродукты в Грузии вырос
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
В Тбилиси похоронят 22 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров обещает ликвидировать трехсменку в школах
Правящая партия Армении сменит председателя
Президент Армении создает собственную партию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна